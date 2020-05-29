Погода в Украине на 29 мая: где пройдут дожди

Циклон, который портил погоду в четверг, будет и в пятницу. Поэтому основные дожди пройдут на Западе, а также будут на севере и востоке. Дожди пройдут с грозами и вероятно с градом. Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

Сухо будет в Сумах, Полтаве, Днепре, Николаеве, Херсоне и областях.

Ночи постепенно становятся теплее, в ночь на пятницу ожидается +9...+14 градусов, на востоке и юге +12...+16 градусов. Днем 29-го мая похолодает в западных областях до +13...+17 градусов. В большинстве областей Украины завтра + 15 + 21 градус, на востоке и в Днепре +20...+24 градуса.

"В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода, однако ситуация будет проще, чем сегодня - есть много шансов на солнечные просветления. Ночью в столице +12 градусов, завтра днем ​​тепло, до +19 градусов", - рассказала синоптик.