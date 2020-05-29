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Украина
29 мая 20, 12:19
В трех областях разрешили смягчить карантин
карантин
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Продолжить снимать ограничения разрешили в Луганской, Волынской и Закарпатской областях. В четырех регионах карантин пока ослаблять нельзя.
Продолжить снимать ограничения разрешили в Луганской, Волынской и Закарпатской областях. В четырех регионах карантин пока ослаблять нельзя. Минздрав разрешил трем областям перейти к новому этапу смягчения коарантинных ограничений, свидетельствуют данные на сайте ведомства в пятницу, 29 мая.

Ослаблять ограничения разрешили в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.
 
На данный момент не отвечают всем необходимым критериям для ослабления карантина четыре области: Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая.


 
Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. Населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
 
Напомним, адаптивный карантин в Украине будет действовать до 22 июня. Это означает постепенное смягчение ограничений.
 
Korrespondent
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