В трех областях разрешили смягчить карантин

Ослаблять ограничения разрешили в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.

На данный момент не отвечают всем необходимым критериям для ослабления карантина четыре области: Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая.









Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. Населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Напомним, адаптивный карантин в Украине будет действовать до 22 июня. Это означает постепенное смягчение ограничений.