Массовая перестрелка в Броварах

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что ситуация в городе обострялась ежедневно из-за отсутствия диалога между местными органами власти и ОГА
Причиной утренней перестрелки в Броварах является ситуация с распределением междугородних маршрутов, утверждаемых Киевской облгосадминистрацией. Об этом заявил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.
"Недавно по решению конкурсной комиссии ОГА в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородних маршрутов", - заявил он.
Сапожко рассказал, что местные власти неоднократно обращались к главе Киевской ОГА и начальнику управления инфраструктуры относительно утверждения нового экспресс-маршрута с Торгмаша (жилой район Броваров) до метро Лесная через Окружную дорогу: "Все обращения были проигнорированы".
Вместо этого, по его словам, ОГА создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует существующий. Он считает, что ситуация обострялась ежедневно из-за отсутствия диалога между местными органами власти и ОГА.