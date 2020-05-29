Массовая перестрелка в Броварах

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что ситуация в городе обострялась ежедневно из-за отсутствия диалога между местными органами власти и ОГА

Причиной утренней перестрелки в Броварах является ситуация с распределением междугородних маршрутов, утверждаемых Киевской облгосадминистрацией. Об этом заявил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.





"Недавно по решению конкурсной комиссии ОГА в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородних маршрутов", - заявил он.





Сапожко рассказал, что местные власти неоднократно обращались к главе Киевской ОГА и начальнику управления инфраструктуры относительно утверждения нового экспресс-маршрута с Торгмаша (жилой район Броваров) до метро Лесная через Окружную дорогу: "Все обращения были проигнорированы".





Вместо этого, по его словам, ОГА создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует существующий. Он считает, что ситуация обострялась ежедневно из-за отсутствия диалога между местными органами власти и ОГА.



