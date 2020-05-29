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Новости
Украина
29 мая 20, 12:44
Массовая перестрелка в Броварах
перестрелка
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Мэр города раскрыл возможные причины.
Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что ситуация в городе обострялась ежедневно из-за отсутствия диалога между местными органами власти и ОГА
Причиной утренней перестрелки в Броварах является ситуация с распределением междугородних маршрутов, утверждаемых Киевской облгосадминистрацией. Об этом заявил мэр города Игорь Сапожко в Facebook. 

"Недавно по решению конкурсной комиссии ОГА в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородних маршрутов", - заявил он.

Сапожко рассказал, что местные власти неоднократно обращались к главе Киевской ОГА и начальнику управления инфраструктуры относительно утверждения нового экспресс-маршрута с Торгмаша (жилой район Броваров) до метро Лесная через Окружную дорогу: "Все обращения были проигнорированы".

Вместо этого, по его словам, ОГА создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует существующий. Он считает, что ситуация обострялась ежедневно из-за отсутствия диалога между местными органами власти и ОГА.

Источник: https://news.liga.net/
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