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Новости
Украина
29 мая 20, 12:51
Ослабление карантина. Украина открыла 66 пунктов пропуска
Госпогранслужба
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По данным Госпогранслужбы, пока закрытыми остаются 56 пунктов пропуска на границе.
Сегодня с 00:00 Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Об этом сообщил LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Демченко уточнил, что сейчас временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска, возобновлена работа 66.

"Администрация ведомства довела эту информацию пограничным подразделениям. Этой ночью с 00:00 все эти 66 пунктов пропуска, которые находятся на границе со странами ЕС и Молдовой, возобновили свою работу именно с украинской стороны", - подчеркнул Демченко.

По его словам, Госпогранслужба проинформировала соседние страны.

"Подобное информирование осуществлялось еще на прошлой неделе для того, чтобы соседние страны учли эту информацию, подкорректировали по возможности свои планы и, учитывая ситуацию по распространению коронавируса и риски, открыли пункты пропуска и со своей стороны", - отметил Демченко.

Он добавил, что 66 пунктов пропуска имеют разную категорию: автомобильные, железнодорожные и для морского сообщения.

"По состоянию на 08:00 нам известно об открытии со смежными странами только шести пунктов пропуска - это граница с Молдовой, два из этих пунктов пропуска – для железнодорожного сообщения, четыре – автомобильного", - добавил Демченко.

Спикер Госпогранслужбы сообщил, что средний показатель пассажиропотока находится на уровне 20 000 в сутки как на въезд, так и на выезд, при этом больше украинцев въезжает в страну.

О возможном открытии пунктов пропуска на границе Украины с Россией и Беларусью, Демченко сказал, что пока они останутся закрытыми.

Источник: https://news.liga.net/
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