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Новости
Украина
29 мая 20, 12:53
В Кабмине планируют повысить тарифы на электроэнергию
тарифы на электроэнергию
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Повышение тарифов на электроэнергию для населения содержится в антикризисной программе правительства
Утвержденная Кабинетом министров программа стимулирования экономики в связи с COVID-19 предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения. Такой пункт содержится в презентации программы, опубликованной на правительственном портале.

Пересмотр тарифов обеспечит финансовую стабильность энергетического сектора, ожидают в Кабмине. Приоритет данного решения указан как высокий, однако отмечена сложность его внедрения.

Кроме того, среди запланированных инициатив в этой сфере: урегулирование задолженности Гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и урегулирование задолженности между участниками рынка.

Также Кабмин планирует отменить возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке газа, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии, перейти на расчеты за газ с использованием единиц энергии.

Планируется пересмотреть и энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.

Источник: https://biz.liga.net/
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