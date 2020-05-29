В Кабмине планируют повысить тарифы на электроэнергию

Утвержденная Кабинетом министров программа стимулирования экономики в связи с COVID-19 предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения. Такой пункт содержится в презентации программы, опубликованной на правительственном портале.





Пересмотр тарифов обеспечит финансовую стабильность энергетического сектора, ожидают в Кабмине. Приоритет данного решения указан как высокий, однако отмечена сложность его внедрения.





Кроме того, среди запланированных инициатив в этой сфере: урегулирование задолженности Гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и урегулирование задолженности между участниками рынка.





Также Кабмин планирует отменить возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке газа, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии, перейти на расчеты за газ с использованием единиц энергии.





Планируется пересмотреть и энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.



