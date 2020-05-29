Коронавирус. В Украине сократилось число болеющих COVID-19

За последние сутки число болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине сократилось на 76 человек. Об этом говорится в данных системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.





За сутки выявили 429 новых заболевших (477 - сутками ранее), 10 умерших (11), 495 выздоровевших (44). Сейчас на активной стадии болезни находятся 13 198 пациентов, что на 76 меньше, чем было сутками ранее.





Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сказал, что наблюдается "очень хорошая" тенденция, когда число выздоровевших за сутки превышает число новых заболевших.





Наибольшее число новых заболевших зафиксировали в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ровенской областях. Ни одного нового инфицированного не было в Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях.





Всего с момента регистрации первого заболевшего в Украине диагноз COVID-19 поставили 22 811 больным. 679 пациентов умерли, 8934 человек выздоровели.





Данные с временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.



