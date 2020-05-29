Пояркова обвиняют в угрозах Зеленскому, - СБУ

Эту информацию "Укринформу" подтвердили в пресс-центре СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Действительно, обвинительный акт Пояркова вручили", - сказали в пресс-центре.

Дело направлено в суд, добавили в ведомстве.

Сергея Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Дело расследуют с октября 2019 года. По словам Пояркова, производство открыли из-за пародии на Зеленского, которую он разместил на своем ютуб-канале.

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В январе 2020 года стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому. Пояркова допросили в СБУ.

29 января Шевченковский районный суд Киева, выбирая меру пресечения, отпустил Пояркова под личное обязательство.