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Новости
Украина
30 мая 20, 09:13
Наемники РФ 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе
ООС
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За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Богдановка, Невельское, Березово, Новотроицкое, Лебединское, Старогнатовка, Авдеевка, Луганское, Гладосово, Новгородское Крымское.

"В вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" придерживался", - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие ранили не менее одного российского наемника на Донбассе.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Авдеевка захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов…За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.
censor.net.ua
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