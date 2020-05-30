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Украина
30 мая 20, 12:04
Перестрелка в Броварах: Начинается суд над 21 задержанным
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В Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного после криминальных разборок перевозчиков в Броварах.

В Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного после криминальных разборок перевозчиков в Броварах.

"Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных титушек меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

Судебные заседания должны быть открытыми для общества и СМИ.

Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки включая заказчиков.

Часть из них пытается скрыться. Но это им не удасться.

Всех найдём и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - написал Геращенко.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
censor.net.ua
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