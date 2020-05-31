Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.83
USD
26.83
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 мая 20, 08:32
Ищез боец ВСУ с наблюдательного поста на границе с Крымом
Чонгар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С наблюдательного поста в районе полуострова Чонгар у оккупированного Крыма утром 30 мая пропал украинский военный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Военной службы правопорядка в ВСУ.

"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам, военнослужащего похитили во время несения службы, потому что "недалеко от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами".

"Принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы", - добавили в службе правопорядка.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Сутки в зоне ООС: семь обстрелов, ранен боец
Один украинский воин ранен на Донбассе, 9 обстрелов
ПриватБанк предупредил о появлении нового вида мошенничества
На Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб боец ВСУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Маск заявил, что мир может гордиться Crew Dragon
noimageЗа детьми от суррогатных матерей прилетели из Аргентины
noimageПерестрелка в Броварах: Начинается суд над 21 задержанным
Лента новостей