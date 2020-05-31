Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новотроицкого

С начала текущих суток, 31 мая, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С 06:20, более часа, с направления Докучаевска оккупанты вели обстрел из пехотного вооружения по позициям ВСУ у Новотроицкого. После 7 утра от Золотого-5 враг выпустил две мины 82-го калибра по защитникам Орехово.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия", - говорится в сообщении.

Боевых потерь от начала текущих суток среди украинских военнослужащих нет. Потери противника уточняются.