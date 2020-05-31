На украинско-венгерской границе произошли столкновения.ВИДЕО

На Закарпатье произошли потасовки на пропускном пункте "Тиса" между пограничниками и водителями микроавтобусов, которые перевозят посылки. Инцидент произошел из-за отказа владельцами транспорта растаможивать груз. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

- Пункт пропуска перекрыто для движения в обоих направлениях. Водители и пассажиры бусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас там стоит 50 неоформленных бусов, - пишет Глагола.

На опубликованных видеозаписях видно, как силовики заблокировали автомобилями и щитками пункт пропуска, чтобы водители не смогли его покинуть без оформления. В результате стычек водители столкнули в кювет автомобиль пограничников.





Как пишет Глагола, потасовка возникла якобы из-за новых правил ввоза посылок без растаможивания на территорию Украины.

- Раньше водители бусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины - 500 евро с автобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержание микроавтобуса по цене 1 евро за килограмм, а те отказываются. С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров, - отметил журналист.