Коронавирус. В Украине за сутки 340 новых случаев COVID-19

Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 24 000 человек. Данные опубликованы на информационном сайте СНБО.





На утро 1 июня в Украине коронавирус подтвержден у 24 012 человек, 718 человек умерли, 9690 пациентов выздоровели.





За минувшие сутки зафиксировали 340 новых случаев заболевания (сутками ранее - 468), 10 человек умерли (сутками ранее - 12), выздоровели 152 пациента (сутками ранее - 227).





На амбулаторном лечении находятся 16 650 пациентов, из них 1443 ребенка и 3757 медиков. Госпитализированы были с начала эпидемии 7362 человека, из них 282 ребенка и 8864 медика.





Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 283 человек, в том числе для одного ребенка и 26 медиков.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 3 043 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр Киева. Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет и 5-летняя . А также 13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года и три мальчика - 7, 15 и 17 лет. В больницы столицы госпитализировали четырех пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 6 человек. Всего коронавирус побороли 654 жителя столицы. В Вооруженных Силах Украины по состоянию на утро 1 июня в коронавирусом болеют 118 человек. Всего за время пандемии COVID-19 в ВСУ выздоровели 111 человек, умерли - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, 148 человек. Об этом сообщило Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. - За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 не зарегистрировано, сказано в публикации. В то же время в "Укрзализныце" сообщили, что по состоянию на 28 мая среди сотрудников компании было 107 случаев коронавируса. Также 577 человек были на больничном с ОРВИ или гриппом, у 45 из них - пневмония.



