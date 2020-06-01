Укрзалізниця открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования в западном направлении, которые начнут курсировать с 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.





В частности, УЗ начала продавать билеты на поезда:





№1/2 - Ивано-Франковск-Константиновка. Периодичность рейсов - через день: из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным;

№7/8 - Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, с 4 июня);

№749/750 - Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);

№29/30 - Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);

№98/97 - Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным);

№772/771 Хмельницкий-Киев (ежедневно, с 4 июня).





В Укрзалізниці отмечают, что с учетом этих маршрутов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.





В компании предупреждают, что продают только 50% мест в поездах. Билеты можно приобрести через официальный сайт УЗ и в железнодорожных кассах. Пассажиры будут допускаться исключительно в защитных масках, а при проверке билетов в поездах Интерсити+ и при посадке в вагон в ночных поездах будут проводить температурный скрининг.





О дальнейшем восстановления движения поездов и открытии продажи билетов компания сообщит дополнительно.



