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Украина
1 июня 20, 09:37
Укрзалізниця открыла продажу билетов
Укрзалізниця
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С 4 июня начнут курсировать поезда в Ивано-Франковск, Ужгород и Ковель.
Укрзалізниця открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования в западном направлении, которые начнут курсировать с 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, УЗ начала продавать билеты на поезда:

№1/2 - Ивано-Франковск-Константиновка. Периодичность рейсов - через день: из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным;
№7/8 - Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, с 4 июня);
№749/750 - Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);
№29/30 - Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);
№98/97 - Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным);
№772/771 Хмельницкий-Киев (ежедневно, с 4 июня).

В Укрзалізниці отмечают, что с учетом этих маршрутов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

В компании предупреждают, что продают только 50% мест в поездах. Билеты можно приобрести через официальный сайт УЗ и в железнодорожных кассах. Пассажиры будут допускаться исключительно в защитных масках, а при проверке билетов в поездах Интерсити+ и при посадке в вагон в ночных поездах будут проводить температурный скрининг.

О дальнейшем восстановления движения поездов и открытии продажи билетов компания сообщит дополнительно.

Источник: https://biz.liga.net/
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