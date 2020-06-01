Карантин. Сегодня откроют спортзалы и бассейны

Сегодня, 1 июня, в Украине с ограничениями открывают спортзалы и бассейны в связи с ослаблением коронавирусного карантина. Правила-рекомендации для работы и посещения этих заведений опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.





Правила для спортзалов:





- Не более одного человека 10 квадратных метров для индивидуальных занятий;





- Не более одного человека на пять квадратных метров для групповых занятий, не более 10 человек в группе;





- Групповые занятий разрешены по предварительной записи;





- Кардиотренажеры для длительного использования должны находится на расстоянии минимум 2,5 метров;





- На входе должны быть антисептики;





- Заполняемость раздевалок и душевых – не менее 50% от вместимости одновременно (шкафчики и кабинки работают через одну);





- Количество клиентов должно быть таким, чтобы не допускать скоплений в раздевалках, административных и санитарных зонах;





- Работникам спортзалов и клиентам будут мерить температуру (не будут пускать, тех у кого температура вышел 37,2 и есть признаки респираторного заболевания). Сотрудники должны находится в масках или респираторах.





На период карантина запрещается:





- использование многоразовых тканевых полотенец (кроме индивидуальных полотенец посетителей);





- размещение для клиентов рекламных брошюр и полиграфической продукции;





- работа спа-зон и проведение массажей;





- работа фитнес-баров и кулеров с водой;





- работа детских комнат;





- проведение групповых занятий для детей до 12 лет и групп, в которых больше 10 людей.





Работа бассейнов разрешена для:





- индивидуального посещения;





- тренировочных групп второго года обучения и старше;





- в 50-метровых бассейнах - не более четырех человек на дорожку для индивидуальных занятий, не более шести – для тренировочных групп;





- в 25-метровых бассейнах - не более двух человек на дорожку для индивидуальных занятий, не более трех – для тренировочных групп.











