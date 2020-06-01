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Украина
1 июня 20, 09:41
Карантин. Сегодня откроют спортзалы и бассейны
спортзал
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С 1 июня в Украине ослабляют карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Спортзалы и бассейны начнут работать с ограничениями.
Сегодня, 1 июня, в Украине с ограничениями открывают спортзалы и бассейны в связи с ослаблением коронавирусного карантина. Правила-рекомендации для работы и посещения этих заведений опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Правила для спортзалов:

- Не более одного человека 10 квадратных метров для индивидуальных занятий;

- Не более одного человека на пять квадратных метров для групповых занятий, не более 10 человек в группе;

- Групповые занятий разрешены по предварительной записи;

- Кардиотренажеры для длительного использования должны находится на расстоянии минимум 2,5 метров;

- На входе должны быть антисептики;

- Заполняемость раздевалок и душевых – не менее 50% от вместимости одновременно (шкафчики и кабинки работают через одну);

- Количество клиентов должно быть таким, чтобы не допускать скоплений в раздевалках, административных и санитарных зонах;

- Работникам спортзалов и клиентам будут мерить температуру (не будут пускать, тех у кого температура вышел 37,2 и есть признаки респираторного заболевания). Сотрудники должны находится в масках или респираторах.

На период карантина запрещается:

- использование многоразовых тканевых полотенец (кроме индивидуальных полотенец посетителей);

- размещение для клиентов рекламных брошюр и полиграфической продукции;

- работа спа-зон и проведение массажей;

- работа фитнес-баров и кулеров с водой;

- работа детских комнат;

- проведение групповых занятий для детей до 12 лет и групп, в которых больше 10 людей.

Работа бассейнов разрешена для:

- индивидуального посещения;

- тренировочных групп второго года обучения и старше;

- в 50-метровых бассейнах - не более четырех человек на дорожку для индивидуальных занятий, не более шести – для тренировочных групп;

- в 25-метровых бассейнах - не более двух человек на дорожку для индивидуальных занятий, не более трех – для тренировочных групп.



Источник: https://news.liga.net/
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