Карантин. Сегодня откроют спортзалы и бассейны

Сегодня, 1 июня, в Украине с ограничениями открывают спортзалы и бассейны в связи с ослаблением коронавирусного карантина. Правила-рекомендации для работы и посещения этих заведений опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.
Правила для спортзалов:
- Не более одного человека 10 квадратных метров для индивидуальных занятий;
- Не более одного человека на пять квадратных метров для групповых занятий, не более 10 человек в группе;
- Групповые занятий разрешены по предварительной записи;
- Кардиотренажеры для длительного использования должны находится на расстоянии минимум 2,5 метров;
- На входе должны быть антисептики;
- Заполняемость раздевалок и душевых – не менее 50% от вместимости одновременно (шкафчики и кабинки работают через одну);
- Количество клиентов должно быть таким, чтобы не допускать скоплений в раздевалках, административных и санитарных зонах;
- Работникам спортзалов и клиентам будут мерить температуру (не будут пускать, тех у кого температура вышел 37,2 и есть признаки респираторного заболевания). Сотрудники должны находится в масках или респираторах.
На период карантина запрещается:
- использование многоразовых тканевых полотенец (кроме индивидуальных полотенец посетителей);
- размещение для клиентов рекламных брошюр и полиграфической продукции;
- работа спа-зон и проведение массажей;
- работа фитнес-баров и кулеров с водой;
- работа детских комнат;
- проведение групповых занятий для детей до 12 лет и групп, в которых больше 10 людей.
Работа бассейнов разрешена для:
- индивидуального посещения;
- тренировочных групп второго года обучения и старше;
- в 50-метровых бассейнах - не более четырех человек на дорожку для индивидуальных занятий, не более шести – для тренировочных групп;
- в 25-метровых бассейнах - не более двух человек на дорожку для индивидуальных занятий, не более трех – для тренировочных групп.