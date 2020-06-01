В Киеве заработала автофиксация нарушений ПДД

В Киеве cегодня с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.





На дорогах Киева 20 камер автоматической фиксации правонарушений измеряют скоростной режим движения автомобилей, а в случае выявления правонарушения будут его автоматически фиксировать.





Перечень мест, где установлены камеры:





ул. Елены Телиги, 39;

Набережное шоссе, 4 (напротив);

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

улица Братиславская, 18;

Чоколовский бульвар, 24;

Северный мост (в направлении левого берега);

Северный мост (в направлении правого берега);

Броварской проспект (м. Левобережная);

Броварской проспект / ул. Строителей;

Южный мост (в направлении левого берега);

Южный мост (в направлении правого берега);

проспект Героев Сталинграда, 25;

проспект Владимира Маяковского, 56;

проспект Владимира Маяковского, 65;

Дружбы народов бульвар, 27;

Дружбы народов бульвар, 36;

Столичное шоссе, 58 в направлении Киева;

Столичное шоссе 58, в направлении Обухова;

Харьковская площадь/проспект Бажана;

Харьковская площадь/проспект Бажана





"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 со скоростью 75 км/ч при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 км/ч", - отметил замглавы МВД Антон Геращенко.





По его словам, этот автомобиль был зафиксирован камерой, расположенной по адресу Чоколовский бульвар 24.





Он добавил, что теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом, временем и информацией о сути произошедшего.





"Если она оплатит штраф в течении десяти дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 грн. Если после 10 дней - 255 грн. Если не оплатит, по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему исполнительной службы министерства юстиции", - объяснил Геращенко.





Чиновник уточнил, что если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в департамент патрульной полиции или в суд.





Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за восемь минут 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости. "И это при том, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч", - уточнил он.





На первом этапе заработали камеры в столице и Киевской области, всего установили 50 камер видеофиксации, из них 20 - в столице и 30 в области. По данным МВД, в Украине планируют установить около 700 камер видеонаблюдения.



