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Украина
1 июня 20, 13:40
Погода на неделю: что ждет украинцев
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По всей территории страны ожидается теплая погода с дождями, которые в конце недели будут сопровождаться грозами.
В течение недели дневная температура в западных и центральных Украине повысится на 6-8 градусов, на востоке и юге страны она останется стабильной. Соответствующий прогноз в понедельник, 1 июня, опубликован Укргидрометцентром. 

 
В понедельник, 1 июня, днем на западе и севере страны от +14 до +19 градусов, востоке и юге от +19 до +22 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Сильные дожди по всей территории.

 
Во вторник, 2 июня, интенсивность дождей уменьшится в центральном и южном регионах, температура от +12 до +16 градусов на севере и в центре, на юге и востоке от +18 до +21 градуса. Дожди по всей территории за исключением Одесской и Николаевской обл.

 
В среду, 3 июня, в Одесской и Николаевской обл. также без осадков, на остальной территории дожди. Температура ночью от +6 до +11 градусов, днем от +11 градусов в западом регионе до +21 градуса на востоке и юге страны.

 
В четверг, 4 июня, дожди с грозами ожидаются по всей территории страны, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью +7…+13 градусов, днем +16…+21 градус.
 
В пятницу, 5 июня, грозовые дожди продолжатся во всех областях, ночью +11…+15 градусов, днем воздух прогреется до +19…+26 градусов. Юго-западный ветер усилится до 7-12 м/с. 
 
Korrespondent
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