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Новости
Украина
1 июня 20, 13:43
Куда украинцы смогут летать с 15 июня
аэропорт
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Сегодня, 1 июня, Украина, как известно, переходит к третьему этапу смягчения карантина — с возобновлением работы транспорта, учебного процесса и спортивно-оздоровительных учреждений (само собой, если эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе это позволяет и соблюдаются рекомендации МОЗ в связи с пандемией COVID-19).

Международное авиасообщение в Украине планируют открыть уже 15 июня, а внутреннее — еще раньше, о чем уже неоднократно сообщалось. В сегодняшнем эфире программы «Сніданок з 1+1» министр инфраструктуры Владислав Криклий еще раз подтвердил эти планы, а заодно пролил частичку света на то, как именно будет происходить перезапуск гражданской авиации.

Министр подтвердил, что список будет ограниченным, назвав страны, в которые украинцы смогут путешествовать. В приоритете — и тут никаких сюрпризов — курортные направления. Так, по словам Владислава Криклия, в первую очередь планируется восстановить авиасообщение с Турцией, Грецией, Кипром, Черногорией, Хорватией и Грузией. Министр пообещал, что точные сроки будут названы на этой неделе.

«Пока мы не говорим с Италией и Испанией из-за (неблагоприятной — прим. ред.) эпидемиологической ситуации в этих странах», — добавил Криклий.

По словам министра, два обязательных условия возобновления международного авиасообщения между двумя странами — если принимающая страна соглашается принимать украинцев, а Украина — граждан этого государства, и наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация за рубежом.

Сейчас в Мининфраструктуры активно работают над тем, чтобы возобновить внутренние авиарейсы раньше, но пока никаких подробностей на этот счет нет.

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ITC.ua
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