С электронным паспортом "Дія" за границу не пустят

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) просят обратить внимание, что заграничный паспорт из государственного портала "Дія" нельзя использовать для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Ранее ряд информационных ресурсов распространил информацию, что электронный загранпаспорт можно использовать для выезда из Украины. Это не так.

Как отмечают пограничники, информация, что электронный паспорт можно использовать для выезда за границу является недостоверной. При себе нужно иметь физический документ.

- ГПСУ обращает ваше внимание, что данная информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины... На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу только при наличии необходимых паспортных документов, - говорится в сообщении.

Отметим, что электронные документы можно использовать внутри страны.

- Ни один из пунктов Порядка применения, определенных постановлением (Кабмина от 15 апреля 2020 № 278), не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно при пересечении государственной границы и прохождении процедур оформления в частности, - подчеркнули в ГПСУ.

6 февраля в Киеве презентовали мобильное приложение "Дія". Украина стала третьей страной в Европе, жители которой получили "электронные права". До конца года украинцы смогут добавить туда электронные студенческие билеты и паспорта. Также благодаря электронным водительским правам можно будет купить билеты на самолеты и поезда.

Позднее в приложении "Дія" стали доступны функция Push-уведомлений, единый портал электронных услуг, онлайн-открытие/замена данных/закрытие ФЛП, кабинет гражданина (данные об транспорте, земле, недвижимости), электронные студенческие билеты, возможность получить статус/помощь по безработице и сервис для подписания документов онлайн с использованием электронной подписи. С 22 апреля в приложении "Дія" появился доступ к ID-карте и биометрическому загранпаспорту.

В планах - автогражданка, оформление пенсии и проведение выборов в смартфоне. К началу мая около трех миллионов украинцев загрузили приложение.