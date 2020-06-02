Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.78
USD
26.80
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 июня 20, 21:15
В Раде определились с кандидатурой министра экологии
ВР
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рассматривается несколько кандидатов, но больше всего шансов у нынешнего замминистра Романа Абрамовского.
Рассматривается несколько кандидатов, но больше всего шансов у нынешнего замминистра Романа Абрамовского. Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования поддерживает кандидатуру заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра экологии. Об этом сообщила глава пресс-офиса фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию Левый берег.

"По министерству экологии один из кандидатов - Роман Абрамовский. Его поддерживает профильный комитет", - сказала она. 
 
Кравчук уточнила, что возможное назначение Абрамовского на должность обсуждалось на заседании фракции правящей партии Слуга народа в ВР.
 
Роман Абрамовский в 2015 году занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году был назначен замом главы Минэкоэнерго.
 
Ранее комитет Верховной Рады по экологии признал целесообразность разделения министерства энергетики и защиты окружающей среды, как это было ранее. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил глава комитета Олег Бондаренко.
 
Напомним, осенью 2019 года к министерству энергетики и угольной промышленности присоединили министерство экологии и природных ресурсов.
В Минэкоэнерго до сих пор нет министра, ведомство временно возглавляет Ольга Буславец.
Korrespondent
Ещё по теме:
Фракция "Батькивщина" – главные прогульщики новой Рады
Главы фракций выступают в Верховной Раде: трансляция
Нардеп Алексей Гончаренко сладко вздремнул прямо в ВР. ВИДЕО
В Раде рассмотрят реформу прожиточного минимума
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
С электронным паспортом "Дія" за границу не пустят
noimageЕрмак с Кулебой едут в Германию говорить о Донбассе и Крыме
noimageКуда украинцы смогут летать с 15 июня
noimageПогода на неделю: что ждет украинцев
noimageЗеленский о "пленках Деркача"
Лента новостей