В Раде определились с кандидатурой министра экологии

"По министерству экологии один из кандидатов - Роман Абрамовский. Его поддерживает профильный комитет", - сказала она.

Кравчук уточнила, что возможное назначение Абрамовского на должность обсуждалось на заседании фракции правящей партии Слуга народа в ВР.

Роман Абрамовский в 2015 году занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году был назначен замом главы Минэкоэнерго.

Ранее комитет Верховной Рады по экологии признал целесообразность разделения министерства энергетики и защиты окружающей среды, как это было ранее. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил глава комитета Олег Бондаренко.

Напомним, осенью 2019 года к министерству энергетики и угольной промышленности присоединили министерство экологии и природных ресурсов.

В Минэкоэнерго до сих пор нет министра, ведомство временно возглавляет Ольга Буславец.