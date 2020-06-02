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Новости
Украина
2 июня 20, 08:48
Цель РФ - превратить захваченный Крым в военную базу
Антон Кориневич
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Милитаризация оккупированного Россией Крыма привела к нарушению Договора об обычных вооруженных силах в Европе, что чревато далеко идущими последствиями для безопасности не только в Черноморском регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ.

"Оккупация Россией Крыма привела к резкому увеличению количества обычного вооружения и военной техники в Черноморском регионе, что превышает ограничения, предусмотренные Договором об обычных вооруженных силах в Европе", - отметил Кориневич.

По его словам, ракетное вооружение большой дальности на полуострове способно поразить всю южную часть Украины и территории соседних стран: "Безопасность причерноморских государств, два из которых уже пострадали от иностранной агрессии, находится под угрозой".

При этом оккупированные территории Украины и Грузии были превращены в "серые зоны", недоступные для верификационных и инспекционных мероприятий в соответствии с Договором ОВСЕ, Договором об открытом небе, Венским документом о мерах по укреплению доверия и безопасности и других режимов контроля и нераспространения вооружений.

"В действиях Российской Федерации доминируют исключительно военные и политические интересы с целью превращения захваченного Крыма в военную базу вместе с намерениями Кремля расширить экспансию за пределы Черного моря", - подчеркнул Постпред Президента Украины в АРК.

Он напомнил, что милитаризация полуострова началась почти сразу после незаконной оккупации. Она включала, в частности, перемещение на захваченную территорию Украины военнослужащих, оружия и военной техники, в том числе боевых самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие.

"Оккупация и последующая милитаризация Крыма привели к расширению зоны использования военных кораблей и самолетов в Черноморском регионе и далеко за его пределами во всем Средиземноморском бассейне. Таким образом, эта деятельность чревата далеко идущими последствиями для безопасности не только в Черноморском регионе, но и во всей Южной Европе, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке", - подчеркнул Кориневич.
censor.net.ua
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