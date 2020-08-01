Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.76
USD
27.71
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 июля 20, 11:39
"Слуга народа" перед выборами сменили лозунг
ВР
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Сделаем их вместе" больше не популярен?

Партия "Слуга народа" приняла решение изменить лозунг "Сделаем их вместе", с  которым Владимир Зеленский в 2019-м году стал президентом и провел свое монобольшинство в Верховную Раду. Об этом  председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам,  есть "несколько смыслов", которые будет использовать партия. Например, "решим это вместе". Корниенко пояснил, что таким образом будет "увеличение доступа к принятию решений, народовластие". По словам председателя партии, парламентарии уже прорабатывают законы из пакета о народовластии - закон о референдуме сейчас на втором чтении. Кроме того, есть пакет о местных инициативах, который "даст возможность проговаривать людям решения советов предварительно". Есть об отзыве депутата по народной инициативе.

Также, по словам Корниенко, "точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами", которых достигла "Слуга народа". На данный момент форма месседжей еще обсуждается.

Корниенко добавил, что местная кампания будет проходить на двух уровнях –национальном и местном. Также  в каждом городе будет "своя отдельная история", мол, "кто-то будет против действующего мэра бороться, кто-то будет против системы, кто-то будет за что-то, кто-то будет новый, кто-то старый".

Он добавил, что  сейчас является руководителем кампании по всей стране, а по Киеву – только политическим куратором. Корниенко добавил, что  их штаб выглядит как "центральный орган, как министерство" – то есть "министерство создает политику, а областные штабы на местах что-то реализуют".

Ранее в июле "Слуги народа"  Елена Лис и Георгий Мазурашу предложили законопроект об административном наказании за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. При этом в апреле 2020 года другой депутат партии -  Ольга Василевская-Смаглюк - зарегистрировала законопроект, предполагающий уголовную ответственность за преступления на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности человека. 
kp.ua
Ещё по теме:
Арахамия оценил "шоковые" инициативы Гончарука
В Украине хотят расширить круг плательщиков единого налога
Видео: Под Радой напали на нардепа от Слуги народа
Исключенные из Слуги народа нардепы создают свою группу в ВР
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кравчук назвал два компромисса по Донбассу
Лента новостей