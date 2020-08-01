"Слуга народа" перед выборами сменили лозунг

Партия "Слуга народа" приняла решение изменить лозунг "Сделаем их вместе", с которым Владимир Зеленский в 2019-м году стал президентом и провел свое монобольшинство в Верховную Раду. Об этом председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, есть "несколько смыслов", которые будет использовать партия. Например, "решим это вместе". Корниенко пояснил, что таким образом будет "увеличение доступа к принятию решений, народовластие". По словам председателя партии, парламентарии уже прорабатывают законы из пакета о народовластии - закон о референдуме сейчас на втором чтении. Кроме того, есть пакет о местных инициативах, который "даст возможность проговаривать людям решения советов предварительно". Есть об отзыве депутата по народной инициативе.

Также, по словам Корниенко, "точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами", которых достигла "Слуга народа". На данный момент форма месседжей еще обсуждается.

Корниенко добавил, что местная кампания будет проходить на двух уровнях –национальном и местном. Также в каждом городе будет "своя отдельная история", мол, "кто-то будет против действующего мэра бороться, кто-то будет против системы, кто-то будет за что-то, кто-то будет новый, кто-то старый".

Он добавил, что сейчас является руководителем кампании по всей стране, а по Киеву – только политическим куратором. Корниенко добавил, что их штаб выглядит как "центральный орган, как министерство" – то есть "министерство создает политику, а областные штабы на местах что-то реализуют".

Ранее в июле "Слуги народа" Елена Лис и Георгий Мазурашу предложили законопроект об административном наказании за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. При этом в апреле 2020 года другой депутат партии - Ольга Василевская-Смаглюк - зарегистрировала законопроект, предполагающий уголовную ответственность за преступления на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности человека.