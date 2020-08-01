Показатель на коронавирус перешагнул психологическую отметку

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Украина
29 июля 20, 11:45
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коронавирус
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За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1022 человека, умер 21 больной.

По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 1022 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, пишет Фраза.юа.

  Умер 21 человек.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 67 тыс. чел. 1653 умерли.

При этом за сутки выздоровели 650 человек, за все время — 37394.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (132) и во Львовской области (149).

В то же время ни одного нового случая не зафиксировано в Кировоградской области.


Тенденция к росту заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине наблюдается после смягчения карантина. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Сніданку з 1+1 в среду, 29 июля.

"Это началось в июне, и мы наблюдаем такую тенденцию. Более того, происходит большой рост и в других странах, в частности в странах Европы", – отметил глава Минздрава.

Он отметил, что именно поэтому правительство продолжает совершенствовать подходы к карантинным мероприятиям в стране. Так, в частности, был изменен адаптивный карантин.

"Перешли к разделению страны на четыре зоны, которые разработаны по четким критериям – это первое отличие. Второе заключается в том, что если раньше адаптивный карантин был полностью в пределах области, то сейчас произошел переход до уровня административно-территориальной единицы – района или города", – рассказал министр.

Степанов в очередной раз напомнил, что важно и в дальнейшем пользоваться масками и антисептиками, а также соблюдать дистанцию.
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Fraza.ua
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