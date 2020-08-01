Показатель на коронавирус перешагнул психологическую отметку

По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 1022 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, пишет Фраза.юа.

Умер 21 человек.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 67 тыс. чел. 1653 умерли.

При этом за сутки выздоровели 650 человек, за все время — 37394.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (132) и во Львовской области (149).

В то же время ни одного нового случая не зафиксировано в Кировоградской области.





Тенденция к росту заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине наблюдается после смягчения карантина. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Сніданку з 1+1 в среду, 29 июля.





"Это началось в июне, и мы наблюдаем такую тенденцию. Более того, происходит большой рост и в других странах, в частности в странах Европы", – отметил глава Минздрава.





Он отметил, что именно поэтому правительство продолжает совершенствовать подходы к карантинным мероприятиям в стране. Так, в частности, был изменен адаптивный карантин.





"Перешли к разделению страны на четыре зоны, которые разработаны по четким критериям – это первое отличие. Второе заключается в том, что если раньше адаптивный карантин был полностью в пределах области, то сейчас произошел переход до уровня административно-территориальной единицы – района или города", – рассказал министр.





Степанов в очередной раз напомнил, что важно и в дальнейшем пользоваться масками и антисептиками, а также соблюдать дистанцию.