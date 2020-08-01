Карантин: какие изменения ждут украинцев с 1 августа

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать карантин по коронавирусу в Украине с 1 августа 2020 года.

В частности, страну разделят на 4 эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, сообщил глава Минздрава на брифинге в среду, 29 июля.

"Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны", — сказал министр.

Он отметил, что в зеленой зоне обязательным является выполнение всех правил карантина, установленных в стране — масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

"О массовых мероприятиях — не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства", — пояснил Степанов.

Глава Минздрава рассказал и о пересечении границ между зеленой и красной зоной.

"В красной зоне будет ограничено движение транспорта — городского, междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении с зеленой в красную зону. Мы сейчас делаем это на уровне территориально-административных единиц — это или город, или район", — отметил министр.

При этом он заверил, что Минздрав уже имеет четкие критерии, как будут определяться эти зоны.

"Там четыре критерия, если один из этих критериев превышен 5 дней подряд, только в таком случае будет сделан переход от более мягкой зоны к более строгой зоне. Вся эта информация будет размещена на ресурсах Минздрава, будут соответственно госборды, где вы сможете посмотреть в разрезе каждой области, кто к какой зоне относится в зависимости от эпидситуации", — добавил Степанов.

Напомним, в Украине 29 июля фиксируют рост количества случаев коронавируса, за минувшие сутки выявили еще 1022 зараженных.

По состоянию на 28 и 27 июля в Украине к ослаблению карантина были не готовы 9 областей.

Как сообщалось, на заседании 22 июля Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа.