Как изменились зарплаты украинцев за время карантина?

Собственники, которые стараются сохранить рабочие места, вынуждены сокращать зарплаты – для многих это единственный способ остаться на плаву и не потерять большую часть команды. Как отражаются попытки работодателей адаптироваться к кризису на кошельках наемных сотрудников?

Общий анализ показывает, что с апреля – месяца, когда карантинные ограничения были в самом разгаре – по июнь уровень зарплат в целом даже вырос. По данным поисковой системы в сфере трудоустройства Trud.com Ukraine, в апреле украинцы зарабатывали в среднем 13 643 грн., а в июне – 15 630 грн. Мартовский уровень составил 16 309 грн.

Среди профессий, стоимость которых на рынке труда возросла – пеший курьер. В апреле средний уровень зарплат курьеров составлял 6 000 грн., в июне – поднялся до 10 759 грн.

После существенного падения зарплат восстанавливается beauty-отрасль. Характерную картину дает профессия «мастер маникюра и наращивания ногтей». В апреле представители этой специализации ощутили серьезные финансовые потери – зарплаты упали с 16 629 до 7 760 грн.; с мая кривая зарплат пошла вверх, и в июне зарплаты достигли 12 673 грн.

При этом положительная динамика наблюдается далеко не во всех сферах.

Например, для профессии «менеджер по продажам» зарплаты снизились. Апрельский уровень составил 14 523 грн., июньский – 13 006 грн.

Предсказуемо снизились зарплаты в сфере туризма. Менеджеры по туризму еще в феврале зарабатывали 18 370 грн., в июне их зарплаты составили в среднем 9 980 грн.

Такие профессии, как «вожатый» - наглядная иллюстрация кризиса в отрасли досуга, в том числе, детско-юношеского. Блок статистики зарплат Trud.com Ukraine позволяет проследить динамику данных за прошедший год. В августе прошлого года вожатые в Украине зарабатывали в среднем 25 200 грн.; в июне текущего года цифра составила 4 480 грн.

Лидеры по оплате труда среди самых востребованных профессий отражены на рис.:

Максимальное число вакансий на Trud.com приходится на диапазон зарплат от 5,3 до 10,6 тыс. грн. Наименьшее число предложений – с зарплатами от 47 тыс. грн.



