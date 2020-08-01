В Украине зафиксирован суточный антирекорд по COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 68 794 человека, выздоровевших – 37 394, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 673 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 29 727 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (199) и во Львовской области (131).

В пятерку антирейтинга также входят Ровенская (5942), Черновицкая (5812), и Закарпатская (5078) области.

Ни одного нового пациента не было в Луганской и Херсонской областях, говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.



Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек) и 25 июля 2020 г. (1106 человек).

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:





Винницкая область — 2698 случаев;





Волынская область — 3735 случаев;





Днепропетровская область — 1394 случая;





Донецкая область — 865 случаев;





Житомирская область — 1807 случаев;





Закарпатская область — 5078 случаев;





Запорожская область — 779 случаев;





Ивано-Франковская область — 4446 случаев;





Кировоградская область — 702 случая;





город Киев — 8131 случай;





Киевская область — 3672 случая;





Львовская область — 9379 случаев;





Луганская область — 122 случая;





Николаевская область — 578 случаев;





Одесская область — 3150 случаев;





Полтавская область — 431 случай;





Ровенская область — 5942 случая;





Сумская область — 484 случая;





Тернопольская область — 2922 случая;





Харьковская область — 3626 случаев;





Херсонская область — 224 случая;





Хмельницкая область — 1109 случаев;





Черновицкая область — 5812 случаев;





Черкасская область — 919 случаев;





Черниговская область — 789 случаев.





При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



