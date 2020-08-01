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Новости
Украина
30 июля 20, 09:07
В Украине зафиксирован суточный антирекорд по COVID-19
COVID-19
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По состоянию на утро 30 июля в Украине лабораторно подтверждены 1197 новых случая заболевания коронавирусом, 23 человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 68 794 человека, выздоровевших – 37 394, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 673 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 29 727 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (199) и во Львовской области (131).

В пятерку антирейтинга также входят Ровенская (5942), Черновицкая (5812), и Закарпатская (5078) области.

Ни одного нового пациента не было в Луганской и Херсонской областях, говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек) и 25 июля 2020 г. (1106 человек).

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2698 случаев;

Волынская область — 3735 случаев;

Днепропетровская область — 1394 случая;

Донецкая область — 865 случаев;

Житомирская область — 1807 случаев;

Закарпатская область — 5078 случаев;

Запорожская область — 779 случаев;

Ивано-Франковская область — 4446 случаев;

Кировоградская область — 702 случая;

город Киев — 8131 случай;

Киевская область — 3672 случая;

Львовская область — 9379 случаев;

Луганская область — 122 случая;

Николаевская область — 578 случаев;

Одесская область — 3150 случаев;

Полтавская область — 431 случай;

Ровенская область — 5942 случая;

Сумская область — 484 случая;

Тернопольская область — 2922 случая;

Харьковская область — 3626 случаев;

Херсонская область — 224 случая;

Хмельницкая область — 1109 случаев;

Черновицкая область — 5812 случаев;

Черкасская область — 919 случаев;

Черниговская область — 789 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
censor.net.ua
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