В Украине зафиксирован суточный антирекорд по COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 68 794 человека, выздоровевших – 37 394, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 673 человека.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 29 727 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (199) и во Львовской области (131).
В пятерку антирейтинга также входят Ровенская (5942), Черновицкая (5812), и Закарпатская (5078) области.
Ни одного нового пациента не было в Луганской и Херсонской областях, говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.
Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек) и 25 июля 2020 г. (1106 человек).
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2698 случаев;
Волынская область — 3735 случаев;
Днепропетровская область — 1394 случая;
Донецкая область — 865 случаев;
Житомирская область — 1807 случаев;
Закарпатская область — 5078 случаев;
Запорожская область — 779 случаев;
Ивано-Франковская область — 4446 случаев;
Кировоградская область — 702 случая;
город Киев — 8131 случай;
Киевская область — 3672 случая;
Львовская область — 9379 случаев;
Луганская область — 122 случая;
Николаевская область — 578 случаев;
Одесская область — 3150 случаев;
Полтавская область — 431 случай;
Ровенская область — 5942 случая;
Сумская область — 484 случая;
Тернопольская область — 2922 случая;
Харьковская область — 3626 случаев;
Херсонская область — 224 случая;
Хмельницкая область — 1109 случаев;
Черновицкая область — 5812 случаев;
Черкасская область — 919 случаев;
Черниговская область — 789 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.