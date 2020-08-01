Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.76
USD
27.71
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 июля 20, 09:15
В Украине обесточены 52 населенных пункта
электроснабжение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Больше всего пострадал Гороховский район в Волынской области, где непогода повредила жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
Больше всего пострадал Гороховский район в Волынской области, где непогода повредила жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

В Украине из-за непогоды без электроснабжения остались 52 населенных пункта. В некоторых районах Волынской области повреждены крыши и здания объектов социальной инфраструктуры, подтоплены подвалы, повалены деревья. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в четверг, 30 июля.

"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в пяти областях, а именно: Черниговская – 3, Ровенская – 13, Сумская – 10, Волынская – 3 и Черновицкая – 3", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Также сообщается, что в Волынской области в Гороховском районе были сорваны крыши трех жилых домов, частично повреждены крыши двух жилых домов, двух хозяйственных сооружений ЦРБ, дома культуры, двух зданий СОШ, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП. Повалены четыре дерева. В Луцком районе повалено 12 деревьев.

"Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны", – добавили в ведомстве.

От ГСЧС привлекалось 12 человек личного состава и три единицы техники.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Украине непогода обесточила 63 населенных пункта
В Украине более 700 населенных пунктов обесточены
Город Черкассы может остаться без отопления
Литва вручила Беларуси ноту из-за инцидента на АЭС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кравчук назвал два компромисса по Донбассу
Лента новостей