В Украине обесточены 52 населенных пункта

В Украине из-за непогоды без электроснабжения остались 52 населенных пункта. В некоторых районах Волынской области повреждены крыши и здания объектов социальной инфраструктуры, подтоплены подвалы, повалены деревья. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в четверг, 30 июля.

"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в пяти областях, а именно: Черниговская – 3, Ровенская – 13, Сумская – 10, Волынская – 3 и Черновицкая – 3", – говорится в сообщении.





К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго





Также сообщается, что в Волынской области в Гороховском районе были сорваны крыши трех жилых домов, частично повреждены крыши двух жилых домов, двух хозяйственных сооружений ЦРБ, дома культуры, двух зданий СОШ, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП. Повалены четыре дерева. В Луцком районе повалено 12 деревьев.





"Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны", – добавили в ведомстве.





От ГСЧС привлекалось 12 человек личного состава и три единицы техники.