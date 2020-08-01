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Новости
Украина
30 июля 20, 09:21
Украинец в третий раз заболел коронавирусом
Владимир Богайчук
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По данным местных медиков, есть случаи реинфекции новым коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения такие случаи пока не подтверждает

В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова.

"У нас есть несколько больных, которые заболели повторно. У нас есть больной, который заболел в третий раз", - сказал он.

Чиновник считает, что переболевшие коронавирусной инфекцией не могут быть уверены, что теперь они защищены от этой болезни. Богайчук также отметил ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в области. По его словам, сейчас около 30 больных находятся в тяжелом состоянии, причем в Монастырисском районе - почти все такие.

"Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий", - посетовал он.

ВОЗ пока не подтверждает случаи повторного заболевания COVID-19.

Ранние сообщения о якобы реинфекции из Южной Кореи, где у людей вновь обнаруживали вирусную РНК уже после отрицательных тестов при выздоровлении, ученые связывают с высокой чувствительностью ПЦР-анализа, который видит фрагменты инактивированного вируса, а не жизнеспособного патогена. 

Также есть вероятность, что первоначальную болезнь могут недолечивать - и происходит рецидив. Медики пока не знают, настолько длительный и сильный иммунитет у переболевших.
liga.net
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