Украинец в третий раз заболел коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения такие случаи пока не подтверждает
В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова.
"У нас есть несколько больных, которые заболели повторно. У нас есть больной, который заболел в третий раз", - сказал он.
Чиновник считает, что переболевшие коронавирусной инфекцией не могут быть уверены, что теперь они защищены от этой болезни. Богайчук также отметил ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в области. По его словам, сейчас около 30 больных находятся в тяжелом состоянии, причем в Монастырисском районе - почти все такие.
"Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий", - посетовал он.ВОЗ пока не подтверждает случаи повторного заболевания COVID-19.