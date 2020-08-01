На Донбассе с начала суток один обстрел

С начала текущих суток подразделения сепаратистов один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 30 июля.

"С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами", – говорится в сообщении.





В штабе также напомнили, что за минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи Новолуганского.





"Этот выстрел носил провокационный характер и был неприцельный, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – отметили в штабе.





Также в информации сообщается, что подразделения ГСЧС из состава ООС нашли 76 неизвестных взрывных устройств во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса.





"Всего по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади более 5 гектаров", – уточнили в штабе.





Пожарные из состава Объединенных сил в сутки потушили 33 пожара.





Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. Но обстрелы со стороны сепаратистов продолжаются.