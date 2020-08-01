"Нацкорпус" требует отменить регистрацию "ОПЗЖ". ВИДЕО

Об этом на пресс-конференции, которая состоялась в Киеве сегодня, сообщил руководитель центрального штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.





"Служба безопасности Украины и Министерство юстиции должны уже начать процесс расследования и, как следствие, ликвидации кремлевских проектов. Также есть соответствующее обращение в Окружной суд. В стране сложилась критическая ситуация. Седьмой год война, которую начала РФ. Поэтому считаем чрезвычайно важным и просто обязательным процессом борьбу с пятой кремлевской колонной внутри Украины. Под ней мы понимаем пророссийские политические силы, которые действуют в Украине. Такие, как "ОПЗЖ", "Партии Шария" и им подобные. Эти политические силы являются диверсантами Российской Федерации на территории Украины", - заявил Максим Жорин.