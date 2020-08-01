Венедиктова назначила Пискуна своим советником

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила экс-генпрокурора Святослава Пискуна своим советником. Об этом заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко в Facebook в четверг, 30 июля.

Также Украинская правда пишет, что информацию им подтвердил собственный источник в офисе генпрокурора.

Луценко опубликовал фотографию указа Венедиктовой о назначении Пискуна советником. Указ гласит, что Пискун будет работать "вне штата, на общественных началах".

Ранее Венедиктова заявила, что люстрированным прокурорам надо выплатить 50 миллионов. В судах сейчас находятся более тысячи дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, сообщила глава ОГП.

