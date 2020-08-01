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Новости
Украина
30 июля 20, 18:56
Венедиктова назначила Пискуна своим советником
Ирина Венедиктова
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Юрий Луценко опубликовал в Facebook фотографию указа Ирины Венедиктовой. В указе сказано, что Пискун будет работать "вне штата, на общественных началах".

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила экс-генпрокурора Святослава Пискуна своим советником. Об этом заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко в Facebook в четверг, 30 июля.

Также Украинская правда пишет, что информацию им подтвердил собственный источник в офисе генпрокурора.

Луценко опубликовал фотографию указа Венедиктовой о назначении Пискуна советником. Указ гласит, что Пискун будет работать "вне штата, на общественных началах".

Ранее Венедиктова заявила, что люстрированным прокурорам надо выплатить 50 миллионов. В судах сейчас находятся более тысячи дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, сообщила глава ОГП.

Korrespondent
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