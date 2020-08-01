Как дети пойдут в школы, садики и вузы с 1 сентября?

Минздрав утвердил временные рекомендации учебным заведениям об организации противоэпидемических мер во время карантина из-за эпидемии коронавируса. Постановление главного санитарного врача опубликовано на сайте Минздрава в четверг, 30 июля.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни в учебном 2020-2021 году субъекты, ответственные за устройство, содержание учреждений внешкольного, общего среднего, профессионального, специального перед высшими, высшего образования, должны осуществлять свою деятельность с учетом этих временных рекомендаций", - сказано в документе.

Рекомендации МОЗ касаются организации образовательного процесса, питания, транспорта, который перевозит детей и педагогических в заведение.

В частности, персонал учебных заведений допускается к работе при наличии защитной маски или респиратора, предусмотрено обязательное измерение температуры перед началом работы. Работников с температурой выше 37,2 градусов или признаками ОРЗ не будут допускать к работе. Руководство учебного заведения должно обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты из расчета 1 защитная маска на 3:00 работы.

В медицинских пунктах учебных заведений должны быть бесконтактные термометры, средства дезинфекции, индивидуальной защиты и личной гигиены. Перед началом занятий учителя должны опросить школьников о самочувствии и признаки острого респираторного заболевания.

Кроме того, вход во все помещения учебного заведения разрешается при наличии маски или респиратора. Тем не менее рекомендациями разрешается не использовать маски во время занятий в учебных помещениях, но во время передвижения учебным заведением использования масок является обязательным.

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Наконец, Минздрав рекомендует предусмотреть в расписании занятий разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп и по возможности обеспечить занятия по отдельным предметам на открытом воздухе. После каждого учебного занятия необходимо проветривать помещение не менее 10 минут.

Напомним, что ранее с 31 июля Украину поделят на четыре карантинные зоны. В зависимости от эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Украине выделят зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.