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Новости
Украина
31 июля 20, 08:42
Кравчук не исключает кадровые перестановки в делегации ТКГ
Кравчук
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Леонид Кравчук отметил, что встретится с представителями украинской делегации в минской ТКГ в понедельник, 3 августа

Новый глава украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает проведения кадровых перестановок. Об этом он сообщил вчера, 30 июля, в интервью РБК-Украина.

Кравчук уточнил, что все кадровые изменения будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским.

"В понедельник мы встретимся, посоветуемся. Я хочу, чтобы это не было мнение только мое. Я исхожу из того, что группа, которая сейчас работает, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги, и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы", - отметил Кравчук.

По его словам, в случае, "если что-то надо, то обратятся к руководству Украины, дадут аргументы и, возможно, будут какие-то изменения".

"Я не исключаю, но прямо сейчас мы такой задачи не ставим", - объяснил Кравчук.

Отвечая на вопрос, давал ли ему Кучма напоследок советы, Кравчук сказал: "Я еще с Кучмой не общался. Я ему позвоню и попрошу его, чтобы он высказался по этим позициям. Потому, что я ценю работу тех, кто что-то хорошее сделал на своем посту, надо научиться и ценить".

Кравчук добавил, что следующая встреча ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) "зависит только от Украины, пока, что такого ответа нет".

С 9 июня 2020 года переселенцы с Донбасса - журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист Вадим Горан - принимают участие в заседаниях политической подгруппы ТКГ по Донбассу. 

28 июля 2020-го второй президент Леонид Кучма вышел из переговорной минской группы. 

29 июля глава государства Зеленский сообщил, что в список кандидатов - Кравчук, вице-премьер Резников и еще несколько человек.

Позднее Кравчук заявил, что ему пока не предлагали возглавить украинскую переговорную группу, но 30 июля, он должен был посетить Офис президента. 

30 июля первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.
liga.net
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