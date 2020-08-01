В Украине госпитализировали рекордное количество больных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного бифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки госпитализирован 261 человек. К сожалению, это очередной наш антирекорд относительно госпитализации", - сообщил Степанов

По словам Степанова, исследовано 15 427 образцов методом ПЦР, всего проведено 1 029 220 ПЦР-тестирований. Всего за сутки выписаны 598 пациентов.

По данным ЦОЗ, количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 31.07 составляет 29 439.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (276) Закарпатской (232) и Ивано-Франковской (203) областях. На стационарном лечении находятся 4596 человек, из них 114 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 17 866 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 521 пациент.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,7%) областях.

Как сообщили в Минздраве, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 2736 случаев;

- Волынская область - 3783 случая;

- Днепропетровская область - 1402 случая;

- Донецкая область - 881 случай;

- Житомирская область - 1850 случаев;

- Закарпатская область - 5146 случаев;

- Запорожская область - 790 случаев;

- Ивано-Франковская область - 4557 случаев;

- Кировоградская область - 703 случая;

- г. Киев - 8241 случай;

- Киевская область - 3716 случаев;

- Львовская область - 9526 случаев;

- Луганская область - 126 случаев;

- Николаевская область - 590 случаев;

- Одесская область - 3214 случаев;

- Полтавская область - 440 случаев;

- Ривненская область - 6024 случая;

- Сумская область - 485 случаев;

- Тернопольская область - 2976 случаев;

- Харьковская область - 3711 случаев;

- Херсонская область - 227 случаев;

- Хмельницкая область - 1138 случаев;

- Черновицкая область - 5875 случаев;

- Черкасская область - 924 случая;

- Черниговская область - 823 случая.