Что и кто может украсть победу у Кличко

Авторитетные социологические компании предрекают победу на мэрских выборах нынешнему столичному градоначальнику, а вот политтехнологи озвучивают ряд условий, при которых оппоненты Кличко могут увести у него победу из-под носа или снизить ценность выигранной гонки.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них получил бы действующий мэр Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать", - таков итог последнего социологического исследования Центра Разумкова, проведенного в начале июля. Предполагалось, что сильный кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа" смог бы подрезать крылья растущему рейтингу Кличко, но после того как Зе-команда решила выдвигать от себя практически неизвестную киевлянам Ирину Верещук, даже оппоненты действующего мэра стали говорить: "Видимо, Виталька остается".

"Шансы высоки, но Кличко еще слишком рано открывать шампанское, чтобы праздновать победу", - парируют на такие умозаключения опрошенные "КП" в Украине" политологи.

Более разумно и объективно, по мнению экспертов, анализировать шансы на победу Виталия Кличко после того, как станет известен окончательный список кандидатов. Появление яркой личности в столичной предвыборной гонке может пропустить через электоральную мясорубку нынешние симпатии киевлян. К примеру, до 31 декабря 2019 года мало кто всерьез относился к кандидатуре Владимира Зеленского на пост президента. А образ Голобородько неожиданно сыграл.

- Да, у Кличко есть электоральное ядро, с этим сложно поспорить. И оно составляет 35-40%, что дает огромный задел на победу. Но мы же не знаем всех фамилий претендентов. Во-первых, может появиться новая сильная фигура, которая составит реальную конкуренцию. Во-вторых, в гонку могут включиться несколько кандидатов, главной целью которых будет откусывать проценты рейтинга Кличко, работать на его антирейтинг, - говорит политтехнолог Алексей Якубин.

То есть, если сейчас в информационном поле Кличко себя позиционирует как хозяйственник, борец с Сovid-19, то с началом предвыборной кампании на него, по прогнозам политэкспертов, выльется ушат компрометирующей информации, которая ударит по рейтингу.

- Без сомнений, оппоненты достанут все скелеты из шкафа: узнаем, как принимались решения по застройке отдельных площадок в городе, всплывут документы по Шулявскому мосту и "мосту Кличко", детально разберут досье людей из близкого окружения мэра. Будет масса точечных ударов в сторону Кличко. Устоит ли он? – рассуждает Якубин.

По мнению политолога Андрея Золотарева, Кличко-то устоит. Он точно выйдет во второй тур мэрских выборов. Но во втором туре могут быть разные варианты.

- Если Виталию Кличко не удастся выиграть в первом туре, то он рискует проиграть второй тур выборов. Дело в том, что сложилась такая тенденция: в первом туре люди голосуют "за", во втором – "против". Не исключаю, киевляне могут проголосовать против "старого" мэра, - предполагает Золотарев.

Многие эксперты, моделируя спарринг-партнеров финального голосования на столичных мэрских выборах, считают, что наивысшие шансы выйти во второй тур имеют Виталий Кличко и лидер партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский. И при такой конфигурации кандидат-боксер может уступить кандидату - основателю крупнейшей медклиники в стране.

- Борислав Береза, который на прошлых выборах вышел вместе с Кличко во второй тур, на этих выборах свой результат не повторит. Он электорально потерян. Рейтинг подкосила депутатская каденция в Верховной Раде, - считает Алексей Якубин.

В интересах команды Кличко - не спекулировать на теме безоговорочной победы. Такую мысль озвучил политолог Вадим Карасев. Он поясняет, что констатация этого факта может расхолодить избирателя Виталия Кличко. В итоге 25 октября избиратель Кличко не явится на участки, потому что будет уверен, что и без его голоса у фаворита победа в кармане. Какой-то процент голосов действующий мэр может недосчитаться.

Также Вадим Карасев обращает внимание на тот факт, что Кличко важно не только одержать победу на местных выборах, но и провести как можно больше своих людей в Киевсовет.

- Выиграть выборы мэра Киева – полпобеды. Еще предстоит борьба за Киевсовет. Крайне важно иметь свое большинство. Это существенно усилит мэра. У него появятся возможности реально влиять на процессы в городе, контролировать их. Поэтому полной победой будет считаться, если Виталий Кличко заведет в Киевсовет большую фракцию "Удара", - считает Карасев.

Еще в июне Кличко четко дал понять, что не стоит ему "сватать" политических союзников на местные выборы. Он идет на них от своей партии "Удар" и намерен на своем персональном рейтинге завести кандидатов от партии в Киевсовет. Амбиции зашкаливают и выглядят достаточно малореалистичными, если посмотреть на страницу Фейсбука и сайт партии "Удар". С конца 2019 года страничка "Удара" в соцсети не обновлялась, а на официальном сайте – лишь заявления Кличко, словно у партии нет других "лиц".

- Я не вышел из партии, но партийной деятельностью не занимаюсь, в депутаты Киевсовета не иду. Насколько мне известно, предвыборный штаб уже сформирован. Активничают Продан (народный депутат 8-го созыва. - Авт.) и Рябикин (гендиректор аэропорта "Борисполь", возглавлял штаб Кличко в 2014-м году. - Авт.), - рассказал "КП" в Украине" один из экс-нардепов. – Расчет взять 10-14% на выборах в Киевсовет. А потом войти в коалицию со "слугами".

Кулуарно ширится информация, что о формуле победы на местных выборах Виталий Кличко договорился с Зе-командой еще в конце апреля этого года. Условия негласного политического союза таковы. На первом этапе – стороны делят должности в райгосадминистрациях – президент назначает главами столичных РГА 10 "своих" кандидатов и 10 креатур от Кличко и "Удара". В мае такие кадровые решения были проведены.

На втором этапе – "слуги" выдвигают потенциально слабого кандидата в мэры, чтобы не составлять реальную конкуренцию. Кличко. В политтехнологических кругах убеждены, что выигравшая праймериз Ирина Верещук – не угроза для Кличко.

На третьем этапе – "слуги" и "ударовцы" проводят взаимоуважительную кампанию, а по итогам выборов подписывают коалиционное соглашение. А если "Удар" по каким-то причинам откажется входить в коалицию, то Кличко ждет сюрприз – рассмотрение во втором чтении законопроекта о столице, которым существенно урезаются права и возможности мэра столицы.