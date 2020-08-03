За сутки зафиксировали почти тысячу случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 3 августа, в Украине было 73 тысячи 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1738 летальных, 39 тысяч 876 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 990 новых случаев коронавируса, 333 человека выздоровели, а 13 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 млн 67 тысяч 6 тестирований методом ПЦР.
Всего за сутки выписаны 333 пациента.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2815 случаев;
Волынская область — 3949 случаев;
Днепропетровская область — 1438 случаев;
Донецкая область — 898 случаев;
Житомирская область — 1948 случаев;
Закарпатская область — 5318 случаев;
Запорожская область — 846 случаев;
Ивано-Франковская область — 4914 случаев;
Кировоградская область — 711 случаев;
город Киев — 8554 случая;
Киевская область — 3845 случаев;
Львовская область — 9921 случай;
Луганская область — 128 случаев;
Николаевская область — 642 случая;
Одесская область — 3482 случая;
Полтавская область — 459 случаев;
Ровенская область — 6270 случаев;
Сумская область — 541 случай;
Тернопольская область — 3113 случаев;
Харьковская область — 3950 случаев;
Херсонская область — 230 случаев;
Хмельницкая область — 1189 случаев;
Черновицкая область — 6143 случая;
Черкасская область — 954 случая;
Черниговская область — 900 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 3 августа в Центр поступило 1072 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 126 тысяч 311 сообщений о подозрении на коронавирус.
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Напомним, показатель летальности от коронавирусной болезни COVID-19 по Украине составляет 2,4%.