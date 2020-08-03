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Новости
Украина
3 августа 20, 10:28
Антициклон Claws идет в Украину: какой будет погода - карта
лето
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По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня по всей территории страны - без осадков

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня по всей территории страны - без осадков

В Украину сегодня придет антициклон по имени Claws, ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха днем ​​будет колебаться в комфортных пределах + 22, + 28 градусов. В Киеве - без осадков, + 24, + 26 градусов.

Диденко уточнила, что со вторника, 4 августа, температура воздуха начнет подниматься, и до конца недели ожидается в большинстве областей + 26, + 31 градус, только 5 августа несколько похолодает в западной части Украины.
liga.net
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