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Новости
Украина
3 августа 20, 22:22
Переговорщики по Минску пообщались с Кравчуком
Гармаш
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По мнению представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша, политику по-прежнему определяет действующий президент

Революционных изменений в Минских переговорах, которые проводит Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе, не предвидится. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, рассказывая о длившиейся около трех часов встрече делегации с новым главой Леонидом Кравчуком и бывшим премьер-министром Украины Витольдом Фокиным.

"В общем, революции по Минску не намечается. Ее и не могут сделать отдельные члены, даже в ранге главы делегации. Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, – у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более", – написал Гармаш.

30 июля новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не исключает кадровых перестановок в делегации.  

31 июля в эфире телеканала Украина 24 он уточнил, что переговоры о вхождении в группу ведутся с Фокиным.

Ранее сегодня сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину.
liga.net
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