Переговорщики по Минску пообщались с Кравчуком

Революционных изменений в Минских переговорах, которые проводит Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе, не предвидится. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, рассказывая о длившиейся около трех часов встрече делегации с новым главой Леонидом Кравчуком и бывшим премьер-министром Украины Витольдом Фокиным.

"В общем, революции по Минску не намечается. Ее и не могут сделать отдельные члены, даже в ранге главы делегации. Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, – у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более", – написал Гармаш.





31 июля в эфире телеканала Украина 24 он уточнил, что переговоры о вхождении в группу ведутся с Фокиным.





Ранее сегодня сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину.