За сутки на Донбассе было три обстрела

На восьмой день после вступления в силу договоренности о прекращении огня в Донбассе противник совершил три обстрела. Также с утра 4 августа посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески, в ответ огонь не открывали. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

- За минувшие сутки зафиксированы три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорская. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, - сообщили там.

О начале режима полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля договорились на последнем заседании трехсторонней контактной группы 22 июля. С тех пор информации о раненых или погибших при обстрелах украинских бойцах не было.

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