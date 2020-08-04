Количество больных COVID-19 выросло в 12 областях Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано во Львовской области (146), Харьковской области (143), Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (108).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 33 новых случая заболевания Covid-19 и 36 случаев выздоровления за сутки, сейчас в области болеет 671 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 59 случаев заболевания, 2 – смерти и 65 – выздоровления, сейчас болеют 1 064 человека (на 8 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 21 новый случай заболевания и 1 – смерти, сейчас болеет 313 человек (на 20 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 5 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеет 230 человек (на 1 больше за сутки);

- в Житомирской области 19 человек заболели и 9 выздоровели за сутки, сейчас болеет 435 человек (на 10 больше);

- в Закарпатской области 66 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 17 - выздоровления, сейчас болеют 3 048 человек (на 45 больше за сутки);

- в Запорожской области 5 новых заболевших, 8 человек выздоровели, сейчас болеет 209 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 127 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 91 – выздоровления, сейчас болеют 3 122 человека (на 34 больше за сутки);

- в Киеве 108 новых случаев заболевания, 3 – смерти и 50 человек выздоровели, сейчас болеет 5 480 человек (на 55 больше за сутки);

- в Киевской области 32 новых заболевших, 1 человек скончался и 49 – выздоровели, сейчас болеют 1 046 человек (на 18 меньше за сутки);

- в Кировоградской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не выявлено, 4 человека выздоровели. Сейчас болеют 32 человека (на 4 меньше за сутки);

- в Луганской области 2 случая заболевания и 2 - выздоровления, сейчас, как и днем ране, болеет 25 человек;

- во Львовской области подтверждено 146 новых случаев заболевания Covid-19, 6 случаев смерти и 101 случай выздоровления, сейчас болеют 7 288 человек (на 39 больше за сутки);

- в Николаевской области 6 новых случаев заболевания и 16 - выздоровления, сейчас болеет 172 человека (на 10 меньше за сутки);

- в Одесской области 63 новых случая заболевания и 1 – смерти за сутки. Сейчас болеет 2 142 человека (на 62 больше за сутки);

- в Полтавской области 7 новых случаев заболевания и 6 – выздоровления, сейчас болеет 114 человек (на 1 больше за сутки);

- в Ривненской области 85 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 68 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 356 человек (на 15 больше за сутки);

- в Сумской области 19 новых случаев заболевания и 22 - выздоровления, сейчас болеет 179 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 8 новых случаев заболевания и 15 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 243 человека (на 7 меньше за сутки);

- в Харьковской области 143 новых случая заболевания, 2 – смерти и 33 - выздоровления, сейчас болеют 1 673 человека (на 108 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не выявлено, 2 человека выздоровели, сейчас болеет 18 человек (на 2 меньше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 11 новых случаев заболевания, 1- смерти и 8 – выздоровления, сейчас болеют 226 человек (на 2 больше за сутки);

- в Черкасской области 1 человек заболел и 13 выздоровели за сутки, сейчас болеют 188 человек (на 12 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 86 новых случаев заболевания, 1- смерти и 118 человек выздоровели, сейчас болеет 1 205 человек (на 33 меньше за сутки);

- в Черниговской области 9 новых случаев заболевания, сейчас болеет 363 человека (на 9 больше за сутки).