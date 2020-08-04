Закупки "бэби-боксов" отменили

Из-за этого госучреждение "Профессиональные закупки" обязали отменить процедуру закупок.

Об этом сказано в ответе Антимонопольного кабинета на запрос ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

В АМКУ отметили, что к ним поступили жалобы ряда предприятий о нарушении процедуры закупки. По результатам рассмотрения указанных жалоб государственное учреждение "Профессиональные закупки" обязали отменить процедуру закупки.

"На рассмотрение Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок (далее - Коллегия) поступили жалобы общества с ограниченной ответственностью "СКАЙ ТРЕЙД УКРАИНА" от 10.06.2020 №UA-2020-04-14-005167-b.c15, общества с ограниченной ответственностью "Квант ЛИМИТЕД" от 9 июня 2020 №UA-2020-04-14-005167-b.b14, общества с ограниченной ответственностью "ФИН ПЛАТИНУМ КОМПАНИ" от 10 июня 2020 №UA-2020-04-14-005167-b.a16, общества с ограниченной ответственностью "СКАЙ ТРЕЙД УКРАИНА" от 6 июня 2020 №UA-2020-04-14-005167-b.a13, общества с ограниченной ответственностью "МИК" от 10 июня 2020 №UA2020-04-14-005167b.b18, общества с ограниченной ответственностью "УРТУС" от 10 июня 2020 №UA2020-04-14-005167b.b19 о нарушении государственным учреждением "Профессиональные закупки" порядка проведения процедуры закупки, объявление о проведении которой обнародовано на веб-портале Уполномоченного органа за №UA-2020-04-14-005167-b", - говорится в ответе на запрос.

В АМКУ отметили, что вопрос проведения проверок процедур закупок и установления нарушений закона не относится к полномочиям Комитета.