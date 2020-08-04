Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.66
USD
27.77
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 августа 20, 20:43
Кравчук: Не отказываемся от формулы Штайнмайера
Кравчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новый глава украинской делегации в Минске озвучил свои предложения и отношение к переговорному процессу.
Новый глава украинской делегации в Минске озвучил свои предложения и отношение к переговорному процессу.

Власти Украины не отказываются от формулы Штаймайера, но необходимо решить, как ее имплементировать. Об этом во вторник, 4 августа, заявил новый глава делегации Украины на переговорах в Минске Леонид Кравчук в эфире телеканала 112 Украина.

"Никогда мы не отказывались - ни президент Зеленский, ни дипломаты - мы не отказывались от формулы Штайнмайера", - заверил он.

При этом Кравчук добавил, что стоит вопрос о ее внедрении. "Другой вопрос, как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм введения "формулы" в реальную жизнь", - отметил он.

Также он снова озвучил свое предложение о создании на Донбассе свободной экономической зоны. "Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне", - отметил Кравчук.

Новый глава делегации выступил против фиксации положений минских соглашений в Конституции Украины.

"Я не думаю, что нам надо в конституцию дописывать минские договоренности, конституция - это вопрос основного закона, в котором определены все политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, то есть стратегические, и туда нельзя вносить временные вопросы", - сказал Кравчук.

Он выразил мнение, что вопросы Донбасса и договоренностей в Минске "касаются повседневной экономической, социальной работы", поэтому должны быть на повестке каждый день, а не "записываться в конституцию".

Кравчук также сообщил, что сейчас ведется работа над определением концепции изменений в конституции. "Нужно еще время, чтобы изучить все плюсы и минусы, посмотреть все те реформы конституционного порядка, которые были в Украине. Такая работа ведется", - пояснил Кравчук.

Также он рассказал, на что Киев не пойдет в переговорах по Донбассу.

"Я скажу, какие компромиссы не могут обсуждаться в целом. Первое, если кто-то думает, что можно применить компромиссы к независимости или к территориальной целостности или к суверенитету - он глубоко ошибается. Это вопросы, которые за красной линией. Мы этих вопросов обсуждать не будем", - заявил Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства.
Korrespondent
Ещё по теме:
На встрече контактной группы ОРДЛО представят переселенцы
Украинская делегация во Франции на переговорах по Донбассу
Еще один "слуга народа" заразился COVID-19
Деркач опубликовал разговор якобы Порошенко с Путиным
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Закупки "бэби-боксов" отменили
noimageШесть лет оккупации, а Крым и ныне там
noimageВ Украину возвращается жара: погода, карта
noimageКоличество больных COVID-19 выросло в 12 областях Украины
noimageЗа сутки на Донбассе было три обстрела
Лента новостей