В Донбассе трижды стреляли из гранатометов

По состоянию на утро 5 августа на участках ответственности подавляющего большинства подразделений операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было. При этом без обстрелов не обошлось, сказано в публикации штаба ООС.

- За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций. В частности, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже - вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применили и у Луганского. Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет. С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали, - отметили там.

О начале режима полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля. С тех пор информации о раненых или погибших при обстрелах украинских бойцах не было.