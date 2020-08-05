В Украине зафиксирован суточный антирекорд по COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 75 490 человек, выздоровевших – 41 527, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 788 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 32 175 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (156), в Харьковской области (146), в Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (150).

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 25 июля 2020 г. (1106 человек) и 30 июля 2020 г. (1197 человек).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:





Винницкая область — 2 880 случаев;





Волынская область — 4 064 случая;





Днепропетровская область — 1 474 случая;





Донецкая область — 926 случаев;





Житомирская область — 2 009 случаев;





Закарпатская область — 5 462 случая;





Запорожская область — 871 случай;





Ивано-Франковская область — 5 168 случаев;





Кировоградская область — 711 случаев;





город Киев — 8 812 случаев;





Киевская область — 3 942 случая;





Львовская область — 10 223 случая;





Луганская область — 135 случаев;





Николаевская область — 658 случаев;





Одесская область — 3 638 случаев;





Полтавская область — 472 случая;





Ровенская область — 6 442 случаев;





Сумская область — 570 случаев;





Тернопольская область — 3 149 случаев;





Харьковская область — 4 239 случаев;





Херсонская область — 236 случаев;





Хмельницкая область — 1 232 случая;





Черновицкая область — 6 298 случаев;





Черкасская область — 959 случаев;





Черниговская область — 920 случаев.





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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