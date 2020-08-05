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Новости
Украина
5 августа 20, 09:17
В Украине зафиксирован суточный антирекорд по COVID-19
COVID-19
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По состоянию на утро 5 августа в Украине лабораторно подтвержден 1271 новый случай заболевания коронавирусом, 24 человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 75 490 человек, выздоровевших – 41 527, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 788 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 32 175 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (156), в Харьковской области (146), в Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (150).

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 25 июля 2020 г. (1106 человек) и 30 июля 2020 г. (1197 человек).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 880 случаев;

Волынская область — 4 064 случая;

Днепропетровская область — 1 474 случая;

Донецкая область — 926 случаев;

Житомирская область — 2 009 случаев;

Закарпатская область — 5 462 случая;

Запорожская область — 871 случай;

Ивано-Франковская область — 5 168 случаев;

Кировоградская область — 711 случаев;

город Киев — 8 812 случаев;

Киевская область — 3 942 случая;

Львовская область — 10 223 случая;

Луганская область — 135 случаев;

Николаевская область — 658 случаев;

Одесская область — 3 638 случаев;

Полтавская область — 472 случая;

Ровенская область — 6 442 случаев;

Сумская область — 570 случаев;

Тернопольская область — 3 149 случаев;

Харьковская область — 4 239 случаев;

Херсонская область — 236 случаев;

Хмельницкая область — 1 232 случая;

Черновицкая область — 6 298 случаев;

Черкасская область — 959 случаев;

Черниговская область — 920 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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censor.net.ua
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