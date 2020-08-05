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Новости
Украина
5 августа 20, 09:31
Умерла мать бизнесмена Игоря Коломойского
Игорь Коломойский
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Ей было 80 лет.

В возрасте 80 лет ушла в мир иной Зоя Израилевна Коломойская - мать известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины, президентом которой предприниматель является. Причины смерти не назвали.

- 4 августа 2020 года (14 ава 5780 года по еврейскому календарю) стала известна прискорбная весть о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской — матери Президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Валерьевича Коломойского. Объединенная еврейская община Украины от лица еврейского сообщества, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских соболезнования, - сказано в публикации. 

О маме миллиардера известно мало - только то, что она работала инженером в институте Днепропетровска "Промстройпроект".

Игорь Коломойский - предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации. В 2018 году занял 6-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в 1 миллиард долларов США.
kp.ua
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