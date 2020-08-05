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Новости
Украина
5 августа 20, 10:44
В Киеве выросло число заболевших за сутки: карта по районам
COVID-19
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Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Дарницком и Соломенском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 150 случаев COVID-19, сутками ранее - 108. Один человек умер от болезни. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Среди заболевших - шесть медиков. 25 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С 28 июля, девятый день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 139 человек, заболели - 8812. Выздоровели 3088 пациента (44 за сутки).

В трех районах столицы - Деснянском, Дарницком и Соломенском, - зафиксировано более 20 заболевших COVID-19 за сутки.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Деснянский - 1087 заболевших (29 за сутки);

Дарницкий - 1422 (27);

Соломенский - 956 (23);

Днепровский - 1021 (14);

Святошинский - 730 (13);

Оболонский - 765 (12);

Голосеевский - 699 (11);

Шевченковский - 747 (10);

Подольский - 545 (6);

Печерский - 840 (5).

В Украине за сутки выявлен 1271 новый заболевший COVID-19, это рекорд суточной заболеваемости с начала эпидемии. В трех регионах страны, включая Киев, зафиксировано около 150 новых заболевших.

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liga.net
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