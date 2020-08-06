В Украине поставлен очередной антирекорд. 1318 заболевших

В течение последних 24 часов коронавирус был подтвержден у 1318 украинцев. В целом заболевших в стране уже 76 808. За последние сутки от осложнений, вызванных болезнью, скончался 31 человек (1 819 в целом). Побороть коронавирус смогли 997 украинцев (за все время – 42 524выздоровевших). Количество активных больных COVID-19 на данный момент составляет 32 465.

В областях за последние сутки больше всего заболевших подтверждено во Львовской (197 новых заболевших), Харьковской (+142 ), Ивано-Франковской (+127 больных), Одесской (+110) областях и Киеве (+ 180 новых случаев).

В Минздраве ранее обнародовали показатели динамики по заболеваемости COVID-19 в Украине. При этом самый высокий показатель составил 98,39% - на Николаевщине. Также в тройку лидеров вошли Черниговская область (показатель 78,57%) и Буковина - 51,09%. При этом в ведомстве сообщили, что в последние дни в Тернопольской и Винницкой областях, попавших в красную зону, значительно улучшилась ситуация. И если ничего не изменится, то вскоре они перейдут в зеленую зону.

Как сообщалось ранее, с 1 августа в стране действует разделении территорий на зеленую, желтую, оранжевую, красную зоны – в зависимости от степени эпидемической опасности. Ограничения и запреты, определенные для каждого цвета, будут действовать до 31 августа. При самом жестком - красном - уровне опасности люди будут жить, как в первые месяцы карантина: остановится городской транспорт, а возможно, и междугороднее сообщение, закроются детские учреждения, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны, дискотеки.