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Новости
Украина
6 августа 20, 09:31
В Украине поставлен очередной антирекорд. 1318 заболевших
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Уровень заболеваемости в стране не снижается.

В течение последних 24 часов коронавирус был подтвержден у 1318 украинцев. В целом  заболевших в стране уже 76 808. За последние сутки от осложнений, вызванных болезнью, скончался 31 человек (1 819 в целом). Побороть коронавирус смогли 997 украинцев (за все время – 42 524выздоровевших). Количество активных больных COVID-19 на данный момент составляет 32 465.

В областях за последние сутки больше всего заболевших подтверждено во Львовской (197 новых заболевших), Харьковской (+142 ), Ивано-Франковской (+127 больных), Одесской (+110) областях и Киеве (+ 180 новых случаев).  

В Минздраве ранее обнародовали показатели динамики по заболеваемости COVID-19 в Украине. При этом  самый высокий показатель составил 98,39% - на Николаевщине. Также  в тройку лидеров вошли Черниговская область (показатель 78,57%) и Буковина - 51,09%.  При этом в ведомстве сообщили, что в последние дни в Тернопольской и Винницкой областях, попавших в красную зону, значительно улучшилась ситуация. И если ничего не изменится, то вскоре они перейдут в зеленую зону. 

Как сообщалось ранее, с 1 августа в стране действует разделении  территорий на зеленую, желтую, оранжевую, красную зоны – в зависимости от степени эпидемической опасности. Ограничения и запреты, определенные для каждого цвета, будут действовать до 31 августа. При самом жестком - красном - уровне опасности люди будут жить, как в первые месяцы карантина: остановится городской транспорт, а возможно, и междугороднее сообщение, закроются детские учреждения, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны, дискотеки.
kp.ua
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