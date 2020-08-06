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Новости
Украина
6 августа 20, 09:38
Несколько областей Украины рискуют попасть в красную зону
Карантин
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Ровенская, Хмельницкая, Черниговская и Харьковская области рискуют попасть в красную зону.
С 11 августа в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин. Об этом сообщил в Facebook Тимофей Милованов - директор Киевской школы экономики, которая помогает Минздраву с аналитикой по COVID-19.
 
В данный момент эти регионы находятся в "зеленой зоне", но они могут покинуть ее из-за того, что в областях пять дней подряд растет число больных коронавирусом. 
 
"Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными ... Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", - написал Милованов. 
 
По его словам, решение по областям будет принимать Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая соберется 7 августа.
 
Как известно, в Кабмине разделили регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина.
 
Также накануне сообщалось, что Киев и 11 областей оказались не готовы к ослаблению карантина.
Korrespondent
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