В Полтаве на строительстве многоэтажки произошел обвал

В среду, 5 августа, вечером, в центре Полтавы на улице Пилипа Орлика на месте возведения многоэтажки обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали люди, сообщает fraza, ссылаясь на пресс-службу местной полиции.





Как отмечается, в результате падения строительной «платформы» травмы получили четыре человека. Им оказывают помощь врачи.





На месте работала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.





Как пишет Pavlovsky News со ссылкой на спасателей, на месте инцидента находились два подразделения ДСНС. Но разбором конструкций занимались строители.