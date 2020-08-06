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Новости
Украина
6 августа 20, 09:46
В Полтаве на строительстве многоэтажки произошел обвал
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В Полтаве в среду вечером произошел обвал на месте стройки многоэтажки. Есть пострадавшие.

В среду, 5 августа, вечером, в центре Полтавы на улице Пилипа Орлика на месте возведения многоэтажки обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали люди, сообщает fraza, ссылаясь на пресс-службу местной полиции.


Как отмечается, в результате падения строительной «платформы» травмы получили четыре человека. Им оказывают помощь врачи.


На месте работала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.


Как пишет Pavlovsky News со ссылкой на спасателей, на месте инцидента находились два подразделения ДСНС. Но разбором конструкций занимались строители.
Fraza.ua
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