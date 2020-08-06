Ученые нашли связь между скоростью старения и детством

Люди, пережившие в детстве насилие, более склонны не только к психоневрологическим расстройствам в течение жизни, но и другим заболеваниями, включая диабет и рак, а также прочим заболеваниям, влияющим на скорость старения. Об этом идет речь в работе исследователей из Стэнфорда и Гарварда, опубликованной на сайте Американской психологической ассоциации.

Исследование ученых показало, что перенесшие травму в результате жестокого обращения или насилия дети проявляют признаки биологического старения быстрее, чем те, кто никогда не сталкивался с такими проблемами.

В своем исследовании ученые оценили три признака биологического старения - раннее половое созревание, клеточное старение и изменения в структуре мозга. Оказалось, что последствия так называемой детской травмы были связаны со всеми тремя признаками.

“Наше исследование показывает, что опыт насилия может ускорить старение организма на биологическом уровне, что позволяет объяснить эту взаимосвязь”, - заявила соавтор исследования Кэти Маклафлин.

Ученые проанализировали почти 80 исследований, в которых приняли участие более 116 тысяч человек, отдельно рассмотрев две категории неблагоприятной обстановки в детстве: жестокое обращение и насилие, а также отсутствие заботы и бедность.

“Пережившие насилие или жестокое обращение в детстве быстрее достигали полового созревания, а также имели признаки ускоренного старения на клеточном уровне. Напротив, дети из бедных семей или без должной родительской заботы не проявляли признаков раннего старения”, - говорится в анализе.

Уточняется, что в исследованиях рассматривалось ускоренное старение у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

“Убедительные доказательства ускоренного старения в таком юном возрасте свидетельствуют, что эти биологические механизмы приводятся в движение очень рано”, - пояснила Маклафлин.



